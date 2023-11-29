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Сенатор Окасио-Кортес: Израиль нарушает права человека в Газе при поддержке США

Сенатор Окасио-Кортес: Израиль нарушает права человека в Газе при поддержке США

Член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес обвинила администрацию действующего главы государства Джо Байдена в том, что она потворствует "грубым нарушениям прав человека" на территории сектора Газа, поставляя военную помощь Израилю.

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