Сенатор Окасио-Кортес: Израиль нарушает права человека в Газе при поддержке США

Член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес обвинила администрацию действующего главы государства Джо Байдена в том, что она потворствует "грубым нарушениям прав человека" на территории сектора Газа, поставляя военную помощь Израилю.
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