Албания стала 73-й страной, подписавшей соглашения Artemis

Документ закрепляет принципы мирного и прозрачного освоения Луны, Марса и других космических объектов, включая обмен научными данными и координацию деятельности Албания 21 сентября подписала соглашения Artemis (Artemis Accords) на церемонии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне и стала 73-й страной-участницей программы.