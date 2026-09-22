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Албания стала 73-й страной, подписавшей соглашения Artemis

Албания стала 73-й страной, подписавшей соглашения Artemis

Документ закрепляет принципы мирного и прозрачного освоения Луны, Марса и других космических объектов, включая обмен научными данными и координацию деятельности Албания 21 сентября подписала соглашения Artemis (Artemis Accords) на церемонии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне и стала 73-й страной-участницей программы.

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