Безработный туляк с судимостью украл у дончанки телефон

В Новомосковске был выявлен подозреваемый в краже смартфона у жительницы Донского района. 38-летняя женщина из Донского обратилась в дежурную часть отдела МВД России по городу Новомосковску, сообщив о потере своего смартфона, который она оставила в кафе на улице Куйбышева.