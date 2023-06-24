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Володин: Все беды России - из-за предательства, но угрозы только сплачивают нашу страну

Володин: Все беды России - из-за предательства, но угрозы только сплачивают нашу страну

В нынешней ситуации россиянам необходимо еще больше сплотиться и сделать все для победы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обращение к россиянам президента РФ Владимира Путина по ситуации с вооруженным мятежом.

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