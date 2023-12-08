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Астраханец вместе с сыном забили насмерть сожителя своей знакомой

Астраханец вместе с сыном забили насмерть сожителя своей знакомой

Следственным отделом по Трусовскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины и его 22-летнего сына, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.

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