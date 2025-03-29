Петербург по праву считается одним из ведущих городов России в сфере стоматологии. Сегодня частные клиники города предлагают не просто лечение зубов, а комплексный уход за здоровьем полости рта — от эстетической реставрации до сложных хирургических операций с использованием цифровых методик.
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