Британия, Италия и Япония договорились о разработке истребителя

Великобритания, Италия и Япония договорились о совместной работе над истребителем нового поколения. Воздушное судно будет готово к 2035 году, говорится в заявлении трех стран, которое было распространено канцелярией британского премьера Риши Сунака.
Великобритания, Италия и Япония договорились о совместной работе над истребителем нового поколения. Воздушное судно будет готово к 2035 году, говорится в заявлении трех стран, которое было распространено канцелярией британского премьера Риши Сунака.
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