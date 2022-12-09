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Британия, Италия и Япония договорились о разработке истребителя

Великобритания, Италия и Япония договорились о совместной работе над истребителем нового поколения. Воздушное судно будет готово к 2035 году, говорится в заявлении трех стран, которое было распространено канцелярией британского премьера Риши Сунака.

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