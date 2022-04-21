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«Феррари» объявила о контракте с Сайнсом до конца 2024 года

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс продолжит представлять Скудерию как минимум до конца сезона-2024. Команда объявила о новом соглашении с испанцем.

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