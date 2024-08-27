Засеиваю их этим и диву даюсь — нет ни сорняков, ни вредителей: грядки после лука и чеснока никогда пустыми не оставляю Юлия ЧелкановаПосле сбора урожая лука и чеснока многие огородники сталкиваются с вопросом: что делать с освобождённой землёй? Вместо того чтобы оставлять грядки пустыми, можно воспользоваться преимуществами сидератов.