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Царьград

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СК показал кадры с места гибели тренера Эдуарда Сандлера во Владивостоке

СК показал кадры с места гибели тренера Эдуарда Сандлера во Владивостоке

Главный тренер владивостокского "Динамо" погиб, катаясь ночью на гидроцикле.Управление Следственного комитета по Приморскому краю опубликовало кадры с места гибели президента и главного тренера владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуарда Сандлера.

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