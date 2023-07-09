Крым 24 Все новости Крыма

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Доброе утро, крымчане

Доброе утро, крымчане

Доброе утро, крымчане 👋 Желаем вам хорошего воскресенья 🥰 Немного о погоде на сегодня👇 В Симферополе +23 и ливень В Севастополе +24 и небольшой дождь В Евпатории +25 и ливень В Джанкое +27 и ливень В Ялте +26 и ливень В Алуште +26 и ливень В Керчи +26 и ливень В Армянске +25 и небольшой дождь В Бахчисарае +24 и ливень В Феодосии +26 и ливень В Судаке +26 и ливень А если хотите рассказать о погоде в своём городе или на всём полуострове — присылайте видео нам в чат-бот: @k24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @4tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @tvcrimea24rimea24.

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