ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск

ФСБ России объявила Павла Дурова в международный розыск из-за отказа удалить каналы и боты, использовавшиеся украинскими спецслужбами для подготовки диверсий, в результате которых погибли люди и нанесен ущерб на миллиарды рублей.
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