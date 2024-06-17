Информационно-справочный центр ЦИК России в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам в единый день голосования ­ 8 сентября 2024 года (8-800-200-00-20)

В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам в единый день голосования 8 сентября 2024 года Центральной избирательной комиссией Российской Федерации организована работа Информационно-справочного центра ЦИК России, который будет функционировать до 18 часов 9 сентября 2024 года в часы работы ЦИК России ежедневно по рабочим дням с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 часов до 16 часов 45 минут по московскому времени.