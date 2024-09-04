Tele2 стала Т2

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил ребрендинг и представил новый логотип. Изменения обусловлены эволюцией в продуктовых решениях, техническом развитии, сервисе оператора, сообщили в компании.
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