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FiNE NEWS

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МИД России: Ответственность за атаки ВСУ на территорию РФ неизбежна

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, в котором подчеркнула неизбежность ответственности для всех, кто причастен к атакам Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российские регионы.

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