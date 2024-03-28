Швеция принимает усиленные меры безопасности в преддверии "Евровидения"

Мальмё, третий по величине город Швеции, готовится принять «Евровидение» в начале мая в условиях усиленной безопасности, чтобы предотвратить беспорядки как внутри, так и за пределами места проведения конкурса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии