Гороскоп на 4 августа 2026 года: советы для знаков Зодиака

4 августа 2026 года — день, благоприятный для отказа от вредных привычек и проявления силы воли. Астрологи советуют позаботиться о себе и не бояться признаться в слабостях, чтобы получить поддержку в важных делах.
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