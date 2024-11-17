Диана Панченко: Геополитика меняется? Сдавайтесь!

Андрей (Центр противодействия дезинформации), как дела? Еще несколько недель назад угрожал мне блокировкой, а теперь сами удаляете свои посты и сообщения? Санкций испугались? Трамп заявил, что война России и Украины должна завершиться.
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