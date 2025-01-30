Жену Кеннеди-младшего заподозрили в подсказках мужу азбукой Морзе

Шерил Хайнс, жену американского политика Роберта Ф. Кеннеди-младшего, известного найденным в мозгу червем и негативным отношением к вакцинации, заподозрили в подсказках мужу при помощи азбуки Морзе на заседании Комитета по финансам Сената Соединенных Штатов.