Жену Кеннеди-младшего заподозрили в подсказках мужу азбукой Морзе

Шерил Хайнс, жену американского политика Роберта Ф. Кеннеди-младшего, известного найденным в мозгу червем и негативным отношением к вакцинации, заподозрили в подсказках мужу при помощи азбуки Морзе на заседании Комитета по финансам Сената Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии