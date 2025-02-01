ВШЭ: самым сложным для поступления вузом России стал МФТИ

Московский физико-технический институт (МФТИ) стал самым сложным для поступления вузом России. Такая информация содержится в исследовании «Мониторинг качества приёма в вузы», который провела Высшая школа экономики при поддержке министерства науки и высшего образования в 2024 году, передает РБК.