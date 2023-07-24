Военное обозрение

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Глава Крыма: В небе над полуостровом сбили и подавили средствами РЭБ 11 украинских беспилотников

Глава Крыма: В небе над полуостровом сбили и подавили средствами РЭБ 11 украинских беспилотников

Украинские формирования предприняли очередную попытку массированной атаки Крымского полуострова с помощью беспилотной авиации.

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