Daily Mail: болельщики сборных Англии и Германии подрались после вылета немцев с Евро

Болельщики сборных Англии и Германии устроили потасовку после вылета бундестим с чемпионата Европы. Как сообщает Daily Mail, фанаты сборной Англии высмеивали местных болельщиков, скандировали оскорбительные кричалки.
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