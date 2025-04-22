Температурные качели удивили амплитудой: на пермской метеостанции — рекордное падение температуры

В Перми 22 апреля температура опустилась на 17,8 градуса. И это случилось всего за три часа. По подсчетам доктора географических наук, профессора ПГНИУ Андрея Шихова, произошло одно самых резких похолоданий за всю историю наблюдений.
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