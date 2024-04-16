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  • Александр Петров
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  • Александр Петров
    Как в любом гнойнике найдешь червя или личинку его, так в любой грязной истории непременно натолкнешься на еврейчика.В Краснодаре увол...
  • Александр Петров
    Как в любом гнойнике найдешь червя или личинку его, так в любой грязной истории непременно натолкнешься на еврейчика.В Краснодаре увол...

В Краснодаре уволили хирурга, пришившего ребенку откушенное собакой лицо

В Краснодаре уволили хирурга, пришившего ребенку откушенное собакой лицо

Сам все решил, не посоветовался: Почему со скандалом уволили хирурга, пришившего малышу лицо на юге РоссииВрач, пришивший ребенку лицо на Кубани, не сможет проводить операции в госклиниках Взрослые, ни на что не надеясь, подняли клочки ткани с земли, сунули их… в стеклянную банку.

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Комментарии
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Александр Петров
Как в любом гнойнике найдешь червя или личинку его, так в любой грязной истории непременно натолкнешься на еврейчика.
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7 мин.
Александр Петров
Как в любом гнойнике найдешь червя или личинку его, так в любой грязной истории непременно натолкнешься на еврейчика.
Ответить
6 мин.
Александр Петров
Как в любом гнойнике найдешь червя или личинку его, так в любой грязной истории непременно натолкнешься на еврейчика.
Ответить
6 мин.

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