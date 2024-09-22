Показ мод под выступление симфонического оркестра прошел в Дубне

Дефилирующие под музыку Вивальди и Генделя модели — так прошел показ мод в Дубне. Глава городского округа Максим Тихомиров поблагодарил директора Дубненского симфонического оркестра за смелый подход к организации концерта.
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