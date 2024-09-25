В Курской области на стороне ВСУ сражается много поляков и латышей

Об иностранных наёмниках рассказал боец бригады "Пятнашка".На стороне Вооружённых сил Украины в Курской области сражается большое количество польских и латышских наёмников.
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