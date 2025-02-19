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Царьград

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Росавиация: аэропорты пяти городов России временно приостановили полеты

Росавиация: аэропорты пяти городов России временно приостановили полеты

В нескольких аэропортах России временно приостановлен прием и отправка рейсов.Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил подробности.

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