Глав отделов пензенского МВД по вопросам миграции арестовали за взятки

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Начальника управления по вопросам миграции и руководителя отдела иммиграционного контроля управления МВД по Пензенской области арестовали по подозрению в получение взятки, сообщили в пресс-службе управлении ФСБ по региону.
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