Премьер Госсовета КНР Ли Цян назвал перспективы российско-китайского сотрудничества блестящими

Перспективы сотрудничества между Россией и Китаем имеют большие перспективы. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян во время переговоров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
Свежие комментарии