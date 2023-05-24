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Премьер Госсовета КНР Ли Цян назвал перспективы российско-китайского сотрудничества блестящими

Премьер Госсовета КНР Ли Цян назвал перспективы российско-китайского сотрудничества блестящими

Перспективы сотрудничества между Россией и Китаем имеют большие перспективы. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян во время переговоров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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