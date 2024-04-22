"Желтый код" снегопадов в Румынии. В каких уездах объявлено предупреждение

Румынские метеорологи выпустили «желтый код» предупреждения о сильном снегопаде в нескольких уездах. Предупреждение, действительное для Южных Карпат, вступит в силу сегодня, в 18:00, сообщает Национальная метеорологическая администрация Румынии.
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