Американский марсоход сделал на Красной планете любопытное открытие

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе кристаллы чистой серы. Об этом сообщила пресс-служба НАСА. В американском космическом агентстве отметили, что это открытие было сделано еще в мае, когда камень, исследуемый ровером, оказался ярко-желтым внутри после его раскола.