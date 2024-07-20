Американский марсоход сделал на Красной планете любопытное открытие

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе кристаллы чистой серы. Об этом сообщила пресс-служба НАСА. В американском космическом агентстве отметили, что это открытие было сделано еще в мае, когда камень, исследуемый ровером, оказался ярко-желтым внутри после его раскола.
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