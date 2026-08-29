Нью-Йорк Ред Буллс Филадельфия Юнион: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 30 августа 2026

Во воскресенье, 30 августа, сыграют Нью-Йорк Ред Буллс и Филадельфия Юнион в рамках МЛС. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 02:30 по московскому времени.