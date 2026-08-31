Собянин: В первом полугодии в Москве запустили 32 новых электробусных маршрута

За первое полугодие 2026 года в Москве запустили 32 новых электробусных маршрута. Сергей Собянин сообщил, что в город поступили 43 электробуса нового поколения с системой зарядки, которая снижает массу машин и повышает их надежность и технологичность.
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