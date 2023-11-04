Мэра Нью-Йорка заподозрили в незаконных связях с Турцией

Федеральное бюро расследований США совместно с прокуратурой провело обыски в доме близкой соратницы мэра Нью-Йорка, демократа Эрика Адамса, занимавшейся сборами пожертвований во время его предвыборной кампании.
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