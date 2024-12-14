Выборы президента Грузии

14 декабря в Грузии состоятся выборы главы государства. Они впервые пройдут не прямым голосованием, а созданной коллегией выборщиков из 300 членов, в которой будет 150 депутатов парламента и 150 представителей местных администраций.
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