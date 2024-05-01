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Маркиньос про 0:1 с «Боруссией»: «ПСЖ» был слегка дезорганизован. Имели явные моменты, которые не могли упустить. Нужно использовать их в Париже, если хотим в финал»

«Играли две команды, которые идут вперед, прессингуют и хотят владеть мячом. Тяжелое испытание. У нас были явные моменты, которые мы не могли упустить.

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