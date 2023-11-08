Передача Орлова помогла «Каролине» победить «Баффало»

«Каролина Харрикейнз» на домашней арене в овертайме дожала «Баффало Сэйбрз». В ночь на 8 ноября в Роли (штат Северная Каролина, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз».
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