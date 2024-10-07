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В 103 года "Росгосстрах", сохраняя традиции, запустил процесс трансформации ключевых бизнес-процессов

В 103 года "Росгосстрах", сохраняя традиции, запустил процесс трансформации ключевых бизнес-процессов

6 октября &quot;Росгосстрах&quot; отметит уже 103 годовщину со дня своего основания. В этот день в 1921 году был подписан декрет Совета народных комиссаров РСФСР о создании системы государственного имущественного страхования.

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