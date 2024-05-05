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Несекретные материалы

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Макрон назвал российские ракеты угрозой безопасности Франции

Макрон назвал российские ракеты угрозой безопасности Франции

Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всю Европу. Об этом в интервью газете La Tribune заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Комментарии
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n
nyha
они по ихнему мир несут...
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9 час.
Ринат Ахметуллин
Макарон ноль без палочки, что Ротшильды скажут то и сделает и балабонит под их дудку...
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7 час.
Ольга Каширина
Вы  своих ракет   нашим мирным жителям не посылаете?  Какая новость. Так что хватит болтать. Никто  Вашей болтовне давно не верит.
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6 час.

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