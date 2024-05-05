Макрон назвал российские ракеты угрозой безопасности Франции

Макарон ноль без палочки, что Ротшильды скажут то и сделает и балабонит под их дудку...

Ольга Каширина

Вы своих ракет нашим мирным жителям не посылаете? Какая новость. Так что хватит болтать. Никто Вашей болтовне давно не верит.