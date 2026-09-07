Норвегия планирует провести переговоры с Россией по предотвращению инцидентов на море в ноябре–декабре

Власти Норвегии объявили о планах провести переговоры с Россией в ноябре или декабре 2026 года по вопросам предотвращения инцидентов в морской зоне.
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