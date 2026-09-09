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Регионы России

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От импортозамещения к цифровому развитию: на МТК-2026 обсудили, как связать российское ПО с задачами промышленности

От импортозамещения к цифровому развитию: на МТК-2026 обсудили, как связать российское ПО с задачами промышленности

Поддержка отечественных технологий должна учитывать производственный эффект, стоимость внедрения и возможность использовать разработки на разных предприятиях.

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