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Хави считает, что его уволят из «Барсы», если трофеев в этом сезоне не будет

Хави считает, что его уволят из «Барселоны», если клуб не возьмет трофеи в этом сезоне. Как пишет Diario Sport, тренер полагает, что его уволят из «Барселоны», если в этом сезоне клубу не удастся выиграть трофеи.

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