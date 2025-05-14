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Европа и НАТО: Джерми призывает пересмотреть подход к российским интересам

Европа и НАТО: Джерми призывает пересмотреть подход к российским интересам

Бывший коммодор британского ВМФ Стив Джерми в материале для NATO Watch критикует европейских лидеров за неподдержанные заявления и призывает признать законные интересы России, чтобы предотвратить конфликт из-за продвижения НАТО к ее границам.

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