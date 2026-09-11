В Ростовской области ищут 60-летнего Петра Зайцева, пропавшего 9 сентября

В Ростовской области разыскивают 60-летнего Петра Зайцева. О его исчезновении стало известно после того, как 9 сентября он покинул дом в хуторе Паршиков и перестал выходить на связь.
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