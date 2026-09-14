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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Отмазал от уголовки, но так и не женился. Как Лена Перминова ушла от олигарха Лебедева и молодого бойфренда

Шоу-бизнес: Отмазал от уголовки, но так и не женился. Как Лена Перминова ушла от олигарха Лебедева и молодого бойфренда

Елена Перминова – живая икона направления «street style», завоевавшая сердца тысяч поклонников не только своей внешностью, но и активной жизненной позицией.

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