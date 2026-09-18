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Как уже закончились? Вот 6 проверенных способов, чтобы ваши выходные стали длиннее

Как уже закончились? Вот 6 проверенных способов, чтобы ваши выходные стали длиннее

Кажется, наконец-то наступила пятница и впереди долгожданные выходные. Но они почему-то пролетают так быстро, будто их и не было.

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