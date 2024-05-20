Слатинов о первых кадровых перестановках нового врио губернатора Курской области

Доктор политических наук Владимир Слатинов прокомментировал сегодняшние перестановки в правительстве Курской областиДоктор политических наук Владимир Слатинов прокомментировал сегодняшние перестановки в правительстве Курской области.
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