А теперь по поводу ноющих в комментариях (и не только в комментариях) личностей, про то, что у нас всё плохо, Россия - терпила, где красные линии - нет никаких красных линий.
Сердитым патриотам посвящается
Комментарии
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Александр Зиборов
Возможность отправки войск стран Запада на Украину допустил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Я шокирован этим заявлением, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. - Это ещё один шаг к войне, поскольку в таком случае мы бы стали стороной конфликта. Французы сегодня проснулись в холодном поту из-за этого». Флориан Филиппо сообщил, что его партия намерена организовать манифестацию в центре Парижа в поддержку мирного решения украинского конфликта и выхода Франции из Североатлантического альянса. Пока Коллективный Гитлер консенсуса по данному вопросу не достиг. Макрон-Микрон сказал, что с течением времени ничего исключать нельзя… Сие вполне возможно по той причине, что до этого мы на переходы врагов через красные линии почти не реагировали, вооружение с Запада давно приходит эшелонами, уже против нас скрыто воюют многие тысячи или даже десятки тысяч солдат НАТО, о чём говорят некоторые западные политики. И теперь мы не отреагируем нарушение широчайшей красной полосы – открытого вторжения натовских орд на исконно русскую землю по маршрутам Наполеона и Гитлера?!. - https://news.mail.ru/politics/59987927/?frommail=1
Филиппо считает, что слова об отправке войск на Украину являются шагом к войне
Новости Mail.ru
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17 час.
Алексей Горшков
Часто читаю алармистские статьи про наши "страшные потери", причём что я заметил - ВСЯ информация от украинской стороны или от наших военкоров! Официальной информации от МО РФ НЕТ !!! ВО ВСЕХ статьях ПОЛНАЯ уверенность в наших потерях и разновсяческие проклятия в адрес "проклятого" МО РФ, "замалчивающего" события! Очень похоже на перестроечные или "святых 90-х" статьи о "проклятом совке"! НЕ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИ ЭТО ВБРОС ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА ?! В ИНФОРМАЦИОННОМ противостоянии мы ещё слабы - воспитанные аж с советских - перестроечных - времён в антигосударственном духе, типа: "во всём наше начальство виновато" - постоянно на вражеские фейки ведёмся! Сейчас - президентская гонка, и МО ПРОСТО НЕВЫГОДНО замалчивать потери! Понятно же: боевых действий без потерь не бывает - то что это россияне понимают - МО не может не быть в курсе! Мне кажется - БЫЛО БЫ ЧТО - МО БЫ СООБЩИЛО !!! А пока источники - украинские - которым вообще веры нет, и военкоровские - правдивость которых - "так себе"! В Белоруссии А-50 повредили - МО сразу сообщило,а последние два? Что-то подозрительно: ИМЕННО В ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД - у нас один за другим "корабли тонут" и постоянно "самолёты падают", причём не абы какие,а РЕДЧАЙШИЕ И ЦЕННЕЙШИЕ А-50, построившихся на плацу воинов "артогнём накрывают" ! Что интересно - почти исключительно все потери - "ОТ ДРУЖЕСТВЕННОГО ОГНЯ" !!! "На фотографии видны уши фотографа"! Очень уж напоминает западный штамп "сами себя", употреблявшийся ещё с финской войны,начавшейся с "Майнильского инцидента" где мы - якобы - "сами себя" обстреляли, донбасцы аж 10 лет "сами себя" обстреливают (и как им только не надоест?!), одесситы - сжигают "сами себя" А "Недемократическое МО РФ это замалчивает"! У ЦИПСО инструкторы - ОПЫТНЕЙШИЕ ЗАПАДНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ вот военкорам и "мозги пудрят" - а те "клюнули" на это и нам "по ушам ездят" - типа: "ВСЁ ПРОПАЛО"!!! Между прочим - ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЗАПАДА - ВЫЗОВ НЕДОВОЛЬСТВА РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НАШЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ, в т.ч. (а может - и в первую очередь) и Министерством Обороны РФ !!! А уж в период президентской гонки - особенно! Именно отсюда - столь неадекватно резкий скачок информации о наших "потерях" КАК РАЗ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ !!!
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15 час.
Анатолий Анатольев
Мужиков жалко, которые отдали свои жизни за ОШИБКИ, а точнее ПРЕДАТЕЛЬСТВО горбатого, алкоголика и рыжего!!!!
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14 час.
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