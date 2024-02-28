Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Сердитым патриотам посвящается

Сердитым патриотам посвящается

А теперь по поводу ноющих в комментариях (и не только в комментариях) личностей, про то, что у нас всё плохо, Россия - терпила, где красные линии - нет никаких красных линий.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Возможность отправки войск стран Запада на Украину допустил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Я шокирован этим заявлением, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. - Это ещё один шаг к войне, поскольку в таком случае мы бы стали стороной конфликта. Французы сегодня проснулись в холодном поту из-за этого». Флориан Филиппо сообщил, что его партия намерена организовать манифестацию в центре Парижа в поддержку мирного решения украинского конфликта и выхода Франции из Североатлантического альянса. Пока Коллективный Гитлер консенсуса по данному вопросу не достиг. Макрон-Микрон сказал, что с течением времени ничего исключать нельзя… Сие вполне возможно по той причине, что до этого мы на переходы врагов через красные линии почти не реагировали, вооружение с Запада давно приходит эшелонами, уже против нас скрыто воюют многие тысячи или даже десятки тысяч солдат НАТО, о чём говорят некоторые западные политики. И теперь мы не отреагируем нарушение широчайшей красной полосы – открытого вторжения натовских орд на исконно русскую землю по маршрутам Наполеона и Гитлера?!. - https://news.mail.ru/politics/59987927/?frommail=1
Филиппо считает, что слова об отправке войск на Украину являются шагом к войне
Новости Mail.ru
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17 час.
Алексей Горшков
Часто читаю алармистские статьи про наши &quot;страшные потери&quot;, причём что я заметил - ВСЯ информация от украинской стороны или от наших военкоров! Официальной информации от МО РФ НЕТ !!! ВО ВСЕХ статьях ПОЛНАЯ уверенность в наших потерях и разновсяческие проклятия в адрес &quot;проклятого&quot; МО РФ, &quot;замалчивающего&quot; события! Очень похоже на перестроечные или &quot;святых 90-х&quot; статьи о &quot;проклятом совке&quot;! НЕ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИ ЭТО ВБРОС ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА ?! В ИНФОРМАЦИОННОМ противостоянии мы ещё слабы - воспитанные аж с советских - перестроечных - времён в антигосударственном духе, типа: &quot;во всём наше начальство виновато&quot; - постоянно на вражеские фейки ведёмся! Сейчас - президентская гонка, и МО ПРОСТО НЕВЫГОДНО замалчивать потери! Понятно же: боевых действий без потерь не бывает - то что это россияне понимают - МО не может не быть в курсе! Мне кажется - БЫЛО БЫ ЧТО - МО БЫ СООБЩИЛО !!! А пока источники - украинские - которым вообще веры нет, и военкоровские - правдивость которых - &quot;так себе&quot;! В Белоруссии А-50 повредили - МО сразу сообщило,а последние два? Что-то подозрительно: ИМЕННО В ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД - у нас один за другим &quot;корабли тонут&quot; и постоянно &quot;самолёты падают&quot;, причём не абы какие,а РЕДЧАЙШИЕ И ЦЕННЕЙШИЕ А-50, построившихся на плацу воинов &quot;артогнём накрывают&quot; ! Что интересно - почти исключительно все потери - &quot;ОТ ДРУЖЕСТВЕННОГО ОГНЯ&quot; !!! &quot;На фотографии видны уши фотографа&quot;! Очень уж напоминает западный штамп &quot;сами себя&quot;, употреблявшийся ещё с финской войны,начавшейся с &quot;Майнильского инцидента&quot; где мы - якобы - &quot;сами себя&quot; обстреляли, донбасцы аж 10 лет &quot;сами себя&quot; обстреливают (и как им только не надоест?!), одесситы - сжигают &quot;сами себя&quot; А &quot;Недемократическое МО РФ это замалчивает&quot;! У ЦИПСО инструкторы - ОПЫТНЕЙШИЕ ЗАПАДНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ вот военкорам и &quot;мозги пудрят&quot; - а те &quot;клюнули&quot; на это и нам &quot;по ушам ездят&quot; - типа: &quot;ВСЁ ПРОПАЛО&quot;!!! Между прочим - ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЗАПАДА - ВЫЗОВ НЕДОВОЛЬСТВА РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НАШЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ, в т.ч. (а может - и в первую очередь) и Министерством Обороны РФ !!! А уж в период президентской гонки - особенно! Именно отсюда - столь неадекватно резкий скачок информации о наших &quot;потерях&quot; КАК РАЗ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ !!!
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15 час.
Анатолий Анатольев
Мужиков жалко, которые отдали свои жизни за ОШИБКИ, а точнее ПРЕДАТЕЛЬСТВО горбатого, алкоголика и рыжего!!!!
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14 час.

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