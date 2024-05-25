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Петербургский дневник

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Валерий Москаленко оценил подготовку города к Петербургскому международному экономическому форуму

Валерий Москаленко оценил подготовку города к Петербургскому международному экономическому форуму

Он проверил, готов ли Петербург к приему высоких гостей Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко провел рабочий объезд объектов, которые будут задействованы в проведении Петербургского международного экономического форума.

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