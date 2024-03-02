Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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WAFA: атака Израиля на сектора Газа привела к новым массовым жертвам у палестинцев

WAFA: атака Израиля на сектора Газа привела к новым массовым жертвам у палестинцев

Авиаудары израильской армии по сектору Газа привели к гибели десятков палестинцев вечером 1 марта. Как сообщило палестинское агентство WAFA, на юге сектора Газа в Рафахе погиб ребенок при ударах Армии обороны Израиля по одному из домов в центре города.

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